'En düşük emekli maaşı, asgari ücret seviyesine çekilsin' önerisine AKP ve MHP'den ret

CHP Milletvekili Turan Aydoğan’ın, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi için verdiği kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü gündemine alınması önerisi AKP ve MHP tarafından reddedildi.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan tarafından hazırlanan ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesini öngören kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü.

Kanun teklifi ile ilgili konuşan Aydoğan, “Asgari ücret de matah bir ücret değil. Ama şu anda sizinle konuşabileceğimiz ancak bu. Çünkü asgari ücreti bu ülkede ortalama ücret haline getirdiniz. Yüzde 50’den fazla insan asgari ücret alır halde” dedi.

'Sizi sokağa çıkarmayacağız'

"Bugün müjde veriyorsunuz, aslında yüzde 16 artırmamız lazımdı da emekli maaşlarını, Sayın Cumhurbaşkanımız lütfediyor, yüzde 25’e çıkarıyor. Ne anlatıyorsunuz siz, bizimle dalga mı geçiyor, kafa mı buluyorsunuz?” diyen Aydoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Burada parmaklarınızı kaldırdıktan sonra arkada son model arabalarınıza binip huzur içinde gidebilecek misiniz? Soruyorum size şimdi. Ya bu milleti o son model arabalarınızla sırtınızı dönerek, sokakta bırakmaya devam edeceksiniz. Ya bu konunu geçireceksiniz. Ya bu kanunun benzerini siz getireceksiniz, birlikte geçireceğiz. Ya da sizi sokağa çıkarmayacağız, haberiniz olsun. Bu millete daha fazla açlığı reva göremezsiniz. Aklı ile dalga geçemezsiniz, kaynaklarımızı peşkeş çekemez, halkımızı yok sayamazsınız."

Aydoğan'ın konuşmasının ardından, kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi. (ANKA)