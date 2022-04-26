En düşük emekli maaşı artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin en düşük emekli maaşlarının artacağını ve detayları 1 Mayıs'ta duyuracağını söyledi.

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Para'ya konuşan Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" dedi.