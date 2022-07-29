'En başarılı' bakan anketinin sonucu açıklandı, son sıradaki isim dikkat çekti

Haziran 2023'te yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik birçok anket yapılırken Asal Araştırma bu kez cumhurbaşkanı adayı ve partileri değil, kabinede yer alan bakanlara yönelik çalışma yaptı.

Temmuz ayı içerisinde yapılan ankette katılımcılara kabinede en başarılı buldukları isim soruldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 14,6 oy oranıyla "en başarılı" bulunan isim oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12,3, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise 11,5 oranında oy aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10,7'de kalırken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise 1,2'yle son sırada yer aldı.