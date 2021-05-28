En az 300 bin esnaf hibe desteği dışında kaldı

Pandemiden zarar gören esnafa bir defaya mahsus verilecek desteklerde esas alınan kriter tartışılıyor. Destekten gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, destekten 235 bin esnaf 5 bin lira, 1 milyon 150 bin civarında esnaf ise 3 bin lira olarak yararlanacak. Yararlanmada temel kriter olarak "gerçek kişi" şartı getirilmesinin ise aynı işi yapan kişilerin bir kısmı destekten yararlanırken, bir kısmının yararlanamadığı tartışması yarattı. Destekten yararlanacak meslek grubu sayısı ise 340.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de, salgın döneminde hiç kapanmayan iki üç meslek grubu dışında tüm esnafın bu destekten yararlanması gerektiğini söyledi. Palandöken, “Meslekler arasında ayrım yapılmamalıydı. Toplam 415 meslek grubu var, çoğunun işleri de çok kötü, nereden bakarsanız en az 300 bin esnaf NACE mağduru” dedi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de esnafa verilecek hibe desteklerinde, gerçek kişi-tüzel kişi ayrımının kaldırılmasını istedi. Mayıs ayı Meclis toplantısında konuşan Özgener, hibe desteğinden 2 bin 20 üyenin faydalanacağı bilgisini verirken, bunun 175 tanesinin 5 bin liralık, 1845 tanesinin ise 3 bin liralık destek alacağını kaydetti.

Pandemi döneminde işleri büyük oranda azalan, sigorta prim borçlarını ödeyemeyen ve kepenk kapatan esnaf, geçtğimiz hafta ülkenin dört bir yanında eylem yaparak taleplerini dile getirmişti. Açıklamada "Varımızı yoğumuzu kaybettik, borç batağındayız!" denilmişti.