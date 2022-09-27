Emre Olur'un ifadesinin detayları: 'Sürecin Sedat Peker'in istediği gibi yürümeyeceğinin sinyallerini veriyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla öne çıkan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'basın danışmanı' olarak bilinen ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirilip tutuklanan Emre Olur'un ifadesinde aktardıkları, gündemdeki yerini koruyor.

T24 yazarı Tolga Şardan, ortaya çıkan yeni bilgileri köşesine taşıdı. Olur'un ifadesiyle Peker'le nasıl tanıştığı ve sonrasında yaşananları öğrenme imkanı doğduğunu dile getiren gazeteci, şunları kaydetti:

"(...) İfadesinde Olur, Peker'le tanışmasını anlatırken, suç örgütü liderinin Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde yaptığı mitinglerine katıldığını ve fotoğraf çektirdiği söyledi. Bu sırada kendisi ile beş dakika kadar hâl hatır sormayla tanışıklığının başladığını aktaran Olur, birkaç defa yüz yüze görüştüğünü belirtti.

Peker'in Üsküp'e geldiği dönemde kendisiyle görüştüğünü anlatan Olur, 2020'nin son aylarında Peker'in yanında çalıştığını kaydetti. Bu dönemde Peker'le birlikte Karadağ'da olduğunu söyleyen Olur, maaş değil ancak jest olarak Peker'in kendisine harçlık verdiğini açıkladı.

Daha sonra Kuzey Makedonya'ya döndükten sonra bir süre daha Peker'in yanında çalıştığını belirten Olur, Peker'in yanında kaldığı dönemde çay – kahve getir götür işlerini yaptığı söyledi.

'Sürecin ilginç bir şekle evrildiği görülüyor'

Ancak Olur'un BAE'ye giderek Peker'le buluşmasındaki konulara bakıldığında, sürecin ilginç bir şekle evrildiği görülüyor. Aralarında geçen sohbetlerin konusu BAE'de Peker'e yönelik uygulanan dijital tecrit, Peker adına açılan sahte hesaplara yönelik yapılabilecek işlemlerdi.

Ayrıca Olur, ifadesinde kimi zaman Peker'in sosyal paylaşım mesajlarını WhatsApp üzerinden metin olarak gönderdiğini, sonrasında da kendi hesabından yayımladığını anlatırken şöyle dedi:

'Çünkü kendisinin dijital tecrit altında olduğunu paylaşım, beğeni yapamadığını, yaptığı takdirde deport edileceğini, kendisinin bu sözlerini benim sosyal medya hesabımdan yayınlanmamı rica etti. Ben de kabul ettim. Bu paylaşımlardan ötürü herhangi bir maddi menfaatim yoktur. Tamamıyla çocukluğumdan beri Sedat Peker'e olan hayranlığımdan ötürü, sayıp sevdiğimden ötürü kabul ettim.'

'Peker'in Soylu hakkındaki iddiaları savcılıkça araştırılıyor'

Sedat Peker'in bilhassa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialarının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca araştırıldığını anımsatayım. Başsavcılık bünyesindeki Parlamenterler Bürosu, halen soruşturmaya devam ediyor. Soruşturmanın akıbeti henüz belli değil.

Yazıyı Peker'in iktidarla ilgili iddialarından bağımsız olarak kaleme aldım. Amacım, ismi çok tartışılan Emre Olur'un profilini ortaya koymak.

İktidar yanlısı ve Gökçek Ailesi'nin sahibi olduğu Beyaz TV geçmişi, Emniyet'in siber suçlarla mücadele birimiyle kurduğu bağlantı, aile geçmişinin bilinememesi, gelir ve harcama dengesindeki farklılıklar Olur hakkında soru işaretlerine neden oluyor.

'Sedat Peker'in bulunduğu yerde rahat olmadığı anlaşılıyor'

Bu arada Olur'un anlatımlarından Peker'in bulunduğu yerde rahat olmadığı anlaşılıyor. Peker'le yakın zamanda en son görüşen kişilerden Olur'un aktardığı bilgiler, önümüzdeki sürecin Peker'in istediği gibi yürümeyeceğinin sinyallerini veriyor.

'Mesajlarını vermekte zorlanacağını söylemek yanlış olmaz'

Hele ki Olur gibi bilişim işlerinden oldukça iyi anlayan tanıdığını yitiren Peker'in yakın gelecekte mesajlarını vermekte zorlanacağını söylemek yanlış olmaz. Peker'in yeni bir Olur bulması zaman alacağı gibi kamuoyunu bilgilendirmesi de güçleşecek."

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şimdilerde yaşamını Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) sürdüren Peker'in en yakınlarından biri olan Olur, geçtiğimiz hafta Arnavutluk'tan BAE'ye gitmişti.

Oturum işlemlerini tamamlamak gerekçesiyle devlet dairesine çağrılan Olur, sınır dışı edilerek Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk'a yollanmıştı.

Aynı gün Türkiye'ye iade edilmek üzere uçağa bindirilen Olur'un Arnavutluk vatandaşlığı bulunduğu ortaya çıkınca uçaktan indirilerek, havalimanı karakoluna götürülmüştü.

Avukatları ise Olur'un Türkiye’ye gönderilmesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kurallarına aykırı olduğunu söylemişti.

Olur, geçtiğimiz günlerde savcılık işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

'Sedat Peker elindeki kayıtları verecekti' iddiası

Geçtiğimiz günlerde yine Şardan tarafından kaleme alınan yazıda, Peker'in kendisine yönelik diplomatik girişimlerden haberdar olduğu ve elindeki kayıtların bir kısmını basın danışmanı Emre Olur'a teslim etmeyi planladığı iddiası yer almıştı.