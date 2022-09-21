Emre Olur'un ifadesini alan savcının Sedat Peker geçmişi

Hakkında yakalama kararı bulunan ülkücü mafya Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Türkiye’ye getirildikten iki gün sonra Kartal Anadolu Adliyesi’ne savcılıkça ifadesi alınması için sevk edildi. Emre Olur, İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nda “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” ve “Suç ve suçluyu övme” suçlamaları kapsamında ifade verdi.

Emre Olur burada savcıya ifade verdi ve Sedat Peker ile nasıl irtibat kurduğuna dair açıklamalarda bulundu. Öte yandan Olur’a, irtibatlı olduğu gazetecilerin kimler olduğu soruldu. Olur, kendisiyle iletişim kuran gazetecilerin, gazetecilik faaliyetini yerine getirdiklerini belirtti. Ancak savcılık, Emre Olur’a bazı gazetecilerin ismini sordu.

Gerçek Gündem'den Furkan Karabay'ın haberine göre, Emre Olur’un ifade verdiği savcının geçmişi ise birçok siyasi davalardaki gibi tartışmalıydı.

Peker'in 'silahlanın' çağrısına takipsizlik kararı vermişti

Olur’un soruşturmasını yürüten ve ifadesini alan savcı Alim Yaşar’dı.

Alim Yaşar, Peker’in “Silahlanın” çağrısı hakkında, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararını veren savcıydı. Yaşar aynı zamanda, geçen sene Sedat Peker hakkında iddianame hazırlayan savcıydı.

Savcı Yaşar, Peker’in iktidarla iyi ilişki içerisinde olduğu dönemde kendisini kurtaran, ifşaatlar yaptığı dönemde ise hakkında iddianame hazırlayan kişiydi.

Peker'le görüştüğü iddia edilmişti

Peker, Alim Yaşar’ın kendisini ifadeye çağırdığı dönemde, odasında kahve ikram ettiğini, “Şimdi ifade bitti, size devletimizin bir isteğini iletiyorum. Bu Başsavcımızın da bilgisindedir, kendisinin de isteğidir” dediğini öne sürmüştü.

Peker, Alim Yaşar ile görüşmesi üzerine, “‘Silahlanın’ çağrısı yaptığım açılış konuşmamdaki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na söylediğim sert sözlerden dolayı rahatsız olmadıklarını, sözlerimin doğru olduğunu, ancak ülkedeki tansiyonun çok yükseldiği için bir süre Kılıçdaroğlu’na sert çıkışlar yapmamamı, sonrasında istediğim gibi devam edebileceğimi söyledi” ifadelerini kullanmıştı.

Peker ayrıca, Alim Yaşar için "Halk Bankası üst düzey yöneticilerinin euro 7 TL iken 4 TL’den satış yapıp devleti zarara uğrattıkları için haklarında takipsizlik kararını verip onları kurtaran kişisin" demişti.

Balyoz davasından gülerek ceza talep eden savcı

Fethullah Gülen Cemaati'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik kumpaslarından olan Balyoz davası yeniden görülmeye başlanmıştı.

15 Temmuz'dan 5 yıl sonra, kapatılan Yargıtay 16. Ceza Dairesi de Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararını bozmuştu. Balyoz davası, 31 Mart 2015'te 236 sanığın yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatine karar verilen İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanmıştı.

13 Mayıs’ta görülecek duruşma öncesinde dikkat çeken bir değişim yaşanmıştı. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki esasa ilişkin mütalaa öncesinde duruşma savcısı olarak Alim Yaşar atanmıştı.

Savcı Alim Yaşar duruşmada, Gülen Cemaati kumpasını devam ettirecek mütalaayı vermişti. Cemaatçilerin sahte belgeler ve dokümanlarla hazırladığı Balyoz kumpasında Savcı Yaşar, "suç için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis talep etmişti.

Mütalaada, ortada bir suç olmadığı ancak generallerin bir araya gelmesinin “suç için anlaşma” suçunu doğurduğu öne sürülmüştü.

Savcı Yaşar, 80 yaşın üzerindeki emekli generaller hakkında hapis talep ederken alaycı bir gülümseme takınmıştı.