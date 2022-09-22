Emre Olur'u tutuklatan savcının Sedat Peker için takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı

Ükücü mafya Sedat Peker'in basın danışmanı olduğu belirtilen Emre Olur'un tutuklanmasının ardından dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Olur'u "silahlı suç örgütü üyeliği" kapsamında tutuklatan savcı Alim Yaşar'ın üç yıl önce Sedat Peker'e verilen takipsizlik kararının altında imzası olduğu anlaşıldı.

2019'da konuşma yaptığı kitleye "silahlanın" çağrısı yapan Sedat Peker'e takipsizlik kararı veren Savcı Yaşar, silahlanma çağrısının ruhsatlı silahlı vurgusunda yapıldığı, bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

Takipsizlik kararı verilen ifadeler Sedat Peker'in 3 Şubat 2019'da İstanbul Ataşehir'de "Hayır Lokması" adlı bir işyerinin açılışı sırasında yaptığı konuşmada yer aldı. Peker, burada yaptığı konuşmada kalabalığa "silahlanın" çağrısı yaparken, "Tarihin bize öğrettikleri gerçekler var. Silah iyi insanların elinde olduğu zaman bir sigortadır, güvencedir. Bu sebeple kardeşlerim imkânı olan arkadaşlarımız mutlaka ama mutlaka ruhsatlı silahlarını alsınlar. Mutlaka av tüfekleri alsınlar. Mutlaka hazırlıklı olsunlar kardeşlerim. Biz kötüye hazır olalım" dedi.

Şikayet üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlatan Savcı Alim Yaşar, Peker'in ifadesini aldıktan sonra "silahlanın" çağrısında bir suç görmeyerek, 25 Haziran 2019 tarihinde takipsizlik kararıyla dosyayı kapattı.

Kararda, silahlanma çağrısının ruhsatlı silahlı vurgusunda yapıldığı belirtilerek, bunun tüm vatandaşlar için yasal bir hak olduğu öne sürüldü. Bu nedenle suçun yasal unsurlarının oluşmadığı belirtildi.