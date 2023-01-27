Emre Olur yeniden tutuklanmıştı: 'Dosyadan bihaber mahkeme kararı bozdu'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, ülkücü mafya Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un dün sürpriz bir şekilde tahliye edilip, kısa süre sonra yeniden tutuklanmasını köşesine taşıdı.

Saymaz, "Olur’un yakalanması için geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nden sınır dışı edilmesi sağlandı. Arnavutluk Tiran Havalimanı’nda yakalanarak, 18 Eylül 2022’de Türkiye’ye getirildi. Sonra da tutuklandı. İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde hakkında dava açıldı. İddianamede Olur’un, Peker’e bağlı suç örgütünün basından sorumlu üyesi olduğu, gazeteci Emre Erciş’in silahla yaralanmasını organize ettiği ileri sürülüyor. Ancak Erciş’in bu yönde bir iddiası yok" diye yazdı.

'Savcı istedi, mahkeme tahliye etti'

Sedat Peker Davası’nda tek tutuklunun Emre Olur olduğunu belirten Saymaz'ın yazısının bir bölümü şöyle:

"Emre Olur Davası’nın ilk duruşması, 25 Ocak’ta görüldü. Olur, ifadesinde, 'Peker’i milliyetçi ve yardımsever biri olarak tanıyor ve kendisine sempati besliyordum. Kendisinden talimat almadım' dedi. Erciş’in yaralanmasına ilişkin 'Emre, arkadaşımdır. Bu eyleme iştirak etmedim' diye konuştu. Savcı, Olur’un tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak ve adli kontrol kararı verilerek, tahliyesini istedi.

Mahkeme, 'Suç vasfının değişme ihtimali, tutukluluktaki süre, eylemin hukuki niteliği, tutuklama tedbirinin amacı, adli kontrol yeterli olacağı' gerekçesiyle Olur’u tahliye etti. Olur’a yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Ve bu yargılamanın aynı mahkemede görülen ana Sedat Peker Davası ile birleştirilmesine karar verildi.

'Dosyadan bihaber mahkeme kararı bozdu'

Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Olur’un salıverilmesi beklenirken… Başsavcı vekili karara itiraz etti.

Hukuk tanımazlık örneği olan bu itirazdan bir pasaj:

'Her ne kadar savcı mütalaasında, sanığın tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, adli kontrol suretiyle tahliyesi talep edilmiş ise de başsavcılığımızca, yeniden yapılan değerlendirmede mütalaa ve kararın hatalı olduğu sonucuna varılmıştır. Şöyle ki sanık zaten kaçtığı için yurt dışından yakalanarak getirilmiştir. Kaçma şüphesi yüksektir. Adli kontrol yetersiz kalacaktır. Delilleri karartma ve tanıkları etkileme şüphesi vardır. Gizli tanık beyanlarını değiştirmiştir. Sanığın üyesi olduğu örgütün bu işlere sebep olduğu aşikardır.'

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi 'İtirazın kabulünü gerektiren sebep bulunmadığından' başvuruyu reddetti. Dosya bir üst mahkeme olan 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Bugüne kadar Sedat Peker ve Emre Olur davaları hakkında tek bir ifade tutanağı bile okumamış olan 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyeti itirazı kabul etti.

Karardan:

'Sanığın deport edildiği ülkeden yurda getirtilerek, soruşturma işlemlerinin yürütülmüş olması dikkate alındığında kaçma şüphesinin kuvvetle muhtemel olduğu, adli kontrol tedbirinden netice alınamayacağı, muhtemel hapis cezasının suresi itibariyle tutukluluk tabirinin ölçülü olduğu…'

Karar çıkar çıkmaz… Bolu F Tipi Cezaevi’ne yazı yazılarak, Olur’un bırakılmaması istendi. Olur, cezaevinden çıkmadan, bu kararla birlikte yeniden tutuklandı."