Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre Kongar, bugünkü yazısında cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Altılı masanın adayı için geçen isimleri değerlendiren Kongar, “Mantıken ve siyasal olarak da adaylık Kılıçdaroğlu’nun hakkı olarak görünüyor” dedi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Emre Kongar adayını açıkladı
Akademisyen yazar Emre Kongar, bugünkü köşe yazısında altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiğini kaleme aldı.
Haber Merkezi
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre Kongar, bugünkü yazısında cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Altılı masanın adayı için geçen isimleri değerlendiren Kongar, “Mantıken ve siyasal olarak da adaylık Kılıçdaroğlu’nun hakkı olarak görünüyor” dedi.