Emre Kongar adayını açıkladı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre Kongar, bugünkü yazısında cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Altılı masanın adayı için geçen isimleri değerlendiren Kongar, “Mantıken ve siyasal olarak da adaylık Kılıçdaroğlu’nun hakkı olarak görünüyor” dedi.