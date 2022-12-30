Emre Kongar adayını açıkladı

Akademisyen yazar Emre Kongar, bugünkü köşe yazısında altılı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiğini kaleme aldı.

Haber Merkezi

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre Kongar, bugünkü yazısında cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Altılı masanın adayı için geçen isimleri değerlendiren Kongar, “Mantıken ve siyasal olarak da adaylık Kılıçdaroğlu’nun hakkı olarak görünüyor” dedi.