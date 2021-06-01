'Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev almayacak'

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almayacağını açıkladı.

Koç, "Bizim düşüncemiz bana göre 5-10 sene sonra açık ara tartışmasız hocası Emre Belözoğlu olacak. Ama bugün bu işte deneyim, tecrübe, yaşanmışlık çok önemli. Dolayısıyla 2-3 sene şampiyon olup kredin olur, bu riski alırsın. Ama bu şartlarda bunun çok büyük risk olacağını düşündük. Emre için de büyük risk" dedi.

"Sonuç ne olursa olsun hepinizin huzurunda şahsım ve yönetim kurulum adına Emre Belözoğlu'na verdiği hizmetler için çok teşekkür ediyorum" diyen Ali Koç şunları söyledi:

"Ne demiştim, bütün başkanlık dönemimi umarım bir hocayla geçiririm demiştim. Kan uyuşmasını henüz yakalayamadık. İstikrar sağlandığı takdirde başarı daha kolay oluyor. Değişiklik oldukça sinerji, takımın durumu etkileniyor. Devam etmek isterdik ama olmadı. Emre Belözoğlu'na müteşekkerim. Yaptığı tüm hizmetler için teşekkür etmek istiyorum.

Emre'yle ilk sezonun ortasında sıkıntı yaşanırken istişare için görüştüm. Sene sonu futbolu bırakıp kendine bir kariyer planı yapmıştı. Fakat bazen evdeki hesap çarşıya uymaz. Ersun hocanın isteğiyle kaptan olarak döndü. Sonra kaptan-teknik direktör oldu. Sezon bitti, kendini sportif direktör olarak buldu. Averajın çok üstünde bir performans sergiledi. Tabii ki bazı transferlerde hatalarımız olabilir ama bakınca pek çok konuda büyük artılar getirdi. Ne istendiyse elinden geleni yaptı.

Bizim düşüncemiz bana göre 5-10 sene sonra açık ara tartışmasız hocası Emre Belözoğlu olacak. Ama bugün bu işte deneyim, tecrübe, yaşanmışlık çok önemli. Dolayısıyla 2-3 sene şampiyon olup kredin olur, bu riski alırsın. Ama bu şartlarda bunun çok büyük risk olacağını düşündük. Emre için de büyük risk. Tercihimiz daha çok Portekiz-Almanya ekolü üzerinde."

'Dünyanın en çok nefret edilen 10 futbolcusu' sıralamasına girmişti

Dünyanın en çok nefret edilen 10 futbolcusu sıralamasına girmeyi başaran, pek çok hareketiyle tartışma yaratan Belözoğlu, attığı gol sonrası yaptığı Rabia işaretiyle, ırkçı tavırlarıyla da yıllarca gündemden düşmemişti.

Emre Belözoğlu Türkiye Komünist Partisi’nin 2011 seçim çalışmalarında, sosyalistlerin oy istemeyeceği kişilere örnek olarak gösterilmişti.

2019'da Emre Belözoğlu hakkında Cemaat'in futbol yapılanmasına yönelik soruşturma yürütülmüş, soruşturmadan takipsizlik kararı çıkmıştı.