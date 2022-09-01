Emre Belezoğlu'ndan 'Teknik direktörlük faaliyetinden men' açıklaması

Medipol Başakşehir'de teknik direktörlük görevinde bulunan Emre Belözoğlu'na UEFA'dan ceza geldi.

Turuncu-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul’daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili ‘Gölge antrenörlük’ (Shadow coaching) durumu ile ilgili alındığı belirtilen karar uyarınca, Belözoğlu’nun UEFA müsabakalarında herhangi bir ‘teknik direktörlük’ (head coach) faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiği duyuruldu.

Emre Belözoğlu eleştirelere "Netanya maçından sonra UEFA bize bir yazı gönderdi. Benim A lisansım olduğunu ve sahada birinci teknik direktör gibi davrandığım için 10 bin euro ceza aldım. 4 gün önce oynadığımız maçta da ben kulübedeydim. Avrupa'da yoluna devam eden bir takımın hocası yokmuş gibi davranılması hiç hoş değil. TFF bana teknik direktörlük yapma şansı veriyorsa siz bana 'profesyonel teknik direktörlük yapamaz' diyemezsiniz. 6 maçın 4'ünü kazanmış bir takımın hocası yokmuş gibi davranamazsınız" şeklinde yanıt verdi.

Belezoğlu'la Cem Dizdar arasındaki diyalog şu şekilde sürdü:

Emre Belözoğlu: "Cem abi (Dizdar) sizin benimle derdiniz var ben çok iyi biliyorum. Şahsi derdiniz var benimle."

Cem Dizdar: "Benim sizinle ne derdim olabilir?"

Emre Belözoğlu: "Onu bilmiyorum."

Cem Dizdar: "Bilmediğiniz bir şey var ama biliyoruz diyorsunuz."