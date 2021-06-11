Emrah Apartmanı'nın müteahhidinin oğluna takipsizlik kararı

Ege Denizi'nde meydana gelen, İzmir'de 115 kişinin yaşamını yitirdiği depremle ilgili iddianame hazırlanmış, 10’u tutuklu 29 sanık hakkında dava açılmıştı.

İzmir'de Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde depremde yıkılan 7 katlı Emrah Apartmanı'nın müteahhidi Hayati Uzun'un, 1992 yılındaki Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun'u kaybettikten sonra Bayraklı'ya geldiği ortaya çıkmıştı. Hayati Uzun, burada 2 blok halinde 7 katlı ve 28 daireli bir bina inşa etmiş ve depremde kaybettiği torunu Emrah'ın adını binaya vermişti.

Hayati Uzun'un oğlu Murat Bora Uzun, gelini Rabia Uzun ve çiftin 3 çocuğu burada yaşamaya devam etti. Depremde tamamen yıkılan binada, Rabia Uzun ve 3 çocuk yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Murat Bora Uzun ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

DHA'nın haberine göre, tutuksuz yargılanan Murat Bora Uzun hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, binanın yapımında dahli olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.