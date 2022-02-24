'Emperyalist güçler arasındaki çekişme halklara yıkımdan başka bir şey getirmeyecektir'

Türkiye Barış Komitesi, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük başlattığı harekatın ardından açıklama yaptı.

NATO’nun genişlemesinin ve Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin NATO üyeliğinin de derhal sonlandırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, askeri harekâtın sona erdirilmesi ve NATO'nun bölgeden çekilmesi yönünde çağrı yapıldı.

Açıklama şöyle:

Uzun süredir gündemin ilk sırasında yer alan Ukrayna ve çevresindeki kriz, Rusya Federasyonu’nun 24 Şubat 2022 sabahı başlattığı askeri harekâtla birlikte yeni bir evreye girdi.

Sorunun Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından emperyalizmin bölgeye nüfuz etme çabalarından kaynaklandığı açıktır. Emperyalizmin savaş örgütü NATO, yıllar içinde Doğu’ya doğru yayılmış ve Ukrayna’yı da kapsama planlarıyla bölgedeki etkisini artırmayı hedeflemiştir. ABD ve AB emperyalizmi bu ülkede faşizan bir rejimin kurulmasını, bu rejimin öncelikle ülkedeki emekçi hareketini ve sol hareketi bastırmasını ve Donbass bölgesinde yaşayan halk üzerinde basınç oluşturmasını desteklemiştir. Emperyalizmin girişimleri Biden’ın ABD başkanlığına gelmesiyle birlikte yoğunlaşmış ve bugün gelinen noktanın zemini oluşturulmuştur.

Öte yandan, tam anlamıyla bir sermaye düzeninin egemen olduğu Rusya, düzenlediği harekât ile milliyetçi ve yayılmacı amaçlar doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koymuştur. Rusya’nın bu adımı savaşın yayılması olasılığını artırmaktadır.

Devam eden askeri harekât sona erdirilmeli, NATO bölgeden çekilmelidir. NATO’nun genişlemesi ve Ukrayna’nın NATO’ya üye olması kabul edilemez.

Bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin de oluşan tehlikeli girdaba sürüklenmesi kaçınılmazdır. Emperyalistler arasında yaşanan herhangi bir savaşın parçası olmaması için Türkiye'nin NATO üyeliği derhal sonlandırılmalıdır.

Ukrayna’da ve bölgede derhal barış tesis edilmelidir. Emperyalist güçler arasındaki çekişme gerek Rusya ve Ukrayna halklarına gerekse bölgedeki diğer halklara yıkımdan başka bir şey getirmeyecektir.

TÜRKİYE BARIŞ KOMİTESİ