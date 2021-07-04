EMO: TEİAŞ özelleştirilmesine cevap enerjide kamulaştırmadır

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 47. Dönem Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada, TEİAŞ'ın özelleştirilmesi kararından derhal vazgeçilmesi ve başta elektrik dağıtım bölgeleri olmak üzere enerji alanındaki tüm özelleştirmelerin iptal edilerek, yeniden kamulaştırma hareketinin başlatılması gerektiğini bildirdi.

Son 20 yılda özelleştirilen elektrik üretim ve dağıtım sektörünün bugün borç batağı içinde olduğunu belirten EMO, özelleştirmelerin ucuzluk yerine, elektrik tarifeleri, hizmet bedelleri ve uygulamaya esas düzenlemelerle pahalılık getirdiğini, tüketiciden şirketlere mali kaynak aktarmanın yasal yolunu oluşturduğunu vurguladı.

"TEİAŞ'ın özelleştirilmesi demek, elektrik sisteminin kalbinin ve aklının da özelleştirilmesi demektir" açıklamasını yapan EMO, TEİAŞ'ın özelleştirilmesine karşı çıkmanın yetmeyeceğini, çarenin bütüncül kamulaştırma olduğunu bildirdi.

EMO'nun TEİAŞ'ın özelleştirilmesine karşı her türlü mücadeleyi sonuna kadar yürüteceği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

"TEİAŞ ÖZELLEŞTİRMESİNE CEVAP ENERJİDE KAMULAŞTIRMADIR!



Resmi Gazete'de 3 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alınmıştır. Özelleştirmeye hazırlık işlemlerinin 2022 yılsonuna kadar tamamlanması öngörülmüştür.

Elektrik üretim ve dağıtımındaki özelleştirmelerin ardından sıranın iletim kısmına geldiği anlaşılmaktadır. Oysa, elektrik dağıtım bölgelerinde, varlıkların daha verimli işletileceği, maliyetlerin ve kayıp-kaçağın düşürüleceği, arz güvenliğinin sağlanacağı ve kalitenin artacağı iddiasıyla yapılan özelleştirmeler hiç de beklenen sonuçları vermemiş, aksine pahalı, kalitesiz ve büyük kesintilerin olduğu karanlık bir Türkiye`yi getirmiştir.

Son 20 yılda özelleştirilen elektrik üretim ve dağıtım sektörü bugün borç batağı içindedir. Şirketlerin kredi borçlarını ödeyemeyecek duruma gelmesi nedeniyle enerji fiyatlarına zam üstüne zam yapılmakta, artışlar nedeniyle tüketicinin sırtındaki yük her geçen gün ağırlaşmaktadır. 1 Temmuz`dan geçerli olmak üzere yapılan yüzde 15`lik son zamla, asgari ücretle geçinen dört kişilik bir ailenin elektrik faturası aylık gelirlerinin yüzde 7-8`i düzeyine yükselmiştir.

Sektörün içinde bulunduğu tablo elektrik enerjisinin ucuzlamasını imkansız kılmaktadır. Özelleştirmeler; ucuzluk yerine, elektrik tarifeleri, hizmet bedelleri ve uygulamaya esas düzenlemeler ile pahalılık getirmiş, tüketiciden dağıtım şirketlerine mali kaynak aktarmanın yasal yolunu oluşturmuştur.

TEİAŞ`ın özelleştirilmesi, elektrik sisteminin kalbinin ve aklının da özelleştirilmesidir.

TEİAŞ`ın özelleştirilmesinin anlamı ülke çıkarları, güvenlik ve geleceğimiz açısından çok önemli ve kritiktir. Çünkü TEİAŞ sadece iletimden değil, şebeke verimliliğinden, planlamasından, projeksiyonlardan, ikili anlaşmalardan, sisteme dair her türlü altyapı ve ikincil mevzuattan da sorumludur. Yani TEİAŞ`ın özelleştirilmesi demek, elektrik sisteminin kalbinin ve aklının da özelleştirilmesi demektir.

TEİAŞ`ın özelleştirilmesine karşı çıkmak yetmez, çare bütüncül kamulaştırma…

Kamu varlıklarının özel sermayeye devredilmesini durdurabilmek için sadece özelleştirme karşıtlığına ilişkin söylemlerin yetmediğini, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu`nu özelleştirilmeye hazırlayan yasa teklifinin TBMM`de ezici çoğunluk oylarıyla kabulü bir kez daha ortaya koymuştur.

TEİAŞ`ın özelleştirilmesine söylem olarak karşı çıkmanın ötesine geçmek gerektiği açıktır. TEİAŞ`ın özelleştirmesini durdurmanın en etkili yolu, kamulaştırma politikaları ile halkı mücadele sürecine ortak etmektir. Bütüncül kamucu politikalarının toplumun en geniş kesimini oluşturan düşük gelirli, emeği ile geçinen yurttaşların çıkarlarını korumak açısından büyük önem taşıdığını hatırlatmak isteriz.

Siyasi partilere kendi kamulaştırma politika ve planlarını ACİL hazırlamalarını, TEİAŞ`ın özelleştirilmesine karşı mücadeleyi kamulaştırma politikaları ile yükseltmeleri çağrısını yapıyoruz. Bu kapsamda, meslek alanlarımıza yönelik politika oluşturmak konusunda çaba harcayan emek, meslek örgütleri ile birlikte bilgi ve birikimlerimizi paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Başta elektrik dağıtım bölgeleri olmak üzere enerji alanındaki tüm özelleştirmeler iptal edilmeli ve yeniden kamulaştırma hareketi başlatılmalıdır. Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım süreçleri kamusal planlama anlayışı ile bütünlüklü bir yapıya kavuşturulmalı, üretimde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik veren kamu yararı esaslı yeni bir enerji politikası yaşama geçirilmeli ve TEİAŞ`ın özelleştirilmesi kararından derhal vazgeçilmelidir.

Elektrik Mühendisleri Odası olarak TEİAŞ`ın özelleştirilmesine karşı demokratik ve hukuki her türlü mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."