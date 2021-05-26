EMO: Genç işsizlik oranı yüzde 23,6, pandemide işini kaybedenlerin oranı 19,23

EMO İstanbul Şubesi salgın kısıtlamalarının başladığı günden bu yana bir yıl içinde Odaya üye 4126 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarını paylaştı.

Açıklamada ankete katılan kişi sayısı için "EMO İstanbul Şubesi üyelerinin beşte birine denk gelmesi açısından şimdiye kadarki gerçeğe en yakın anket sonuçlarından birisi olma özelliği taşımaktadır" denildi.

Covid-19 salgınının herkesi aynı oranda etkilemediği, güvencesiz ve yoksul kesimleri daha da derinden etkilediğinin artık herkes tarafından bilindiğinin belirtildiği araştırmada "salgın günlerinde yaşanan insani ve toplumsal etkiler, biz mühendisleri bu denli derinden etkiliyorsa belirli bir mesleğe ve güvenceye sahip olmayan çalışan / işsiz kesimlerin durumu nasıl yaşamsal bir boyuttadır, bunun küçük bir örneğini kamuoyuyla paylaşmayı bir borç biliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Anketten çıkan bazı çarpıcı veriler şu şekilde;

Genel işsizlik oranı yüzde 12,6 iken, 1990 sonrası doğumlu mühendisler arasında işsizlik oranı yüzde 23,6

Emekli olup da çalışan mühendislerin oranı yüzde 21,6. Bu durum emekli maaşlarının yetersizliği nedeniyle yeni bir işte çalışmadan yaşamlarını sürdürmeye yetmediğini gösterdiği belirtiliyor. Bu sebeple 65 yaş üstü kısıtlamaların getirdiği zorluklara rağmen her 5 emekli mühendisten 1’i çalışmaya devam ettiği belirtiliyor.

Cinsiyet ayrımcılığı iş konusunda da bütün yakıcılığıyla devam ettiği ve işsizlik kadın mühendisleri daha çok etkilediği ifade ediliyor. Anket sonuçlarına göre her 5 kadın mühendisten 1’i işsizlik sorunu yaşamakta. Genel işsizlik içerisindeki işsiz kadın mühendislerin oranı yüzde 20.

Pandemi sürecinin yarattığı işsizlikte ankette göze çarpıyor. Ankete katılan her 5 işsiz mühendisten 1’i işini pandemi sürecinde kaybettiğini belirtiyor. Pandemi sürecinde işini kaybeden mühendislerin oranı yüzde 19,23 gibi ciddi bir orana denk geldiği görülüyor.