Emniyet'ten 'organize suç örgütü' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü 'organize suç örgütü'ne yönelik 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçları; haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmaktır. Bu doğrultuda hareket eden suç örgütleri sistematik bir şekilde değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturmaktadır" ifadeleri kullanılırken, "Bu kapsamda; yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde “Sahil Rüzgarı” kod adlı operasyon başlatıldı" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden operasyon hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhuriyet Başsavcılıklarının Talimatı Doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı; 8 İlde Eş Zamanlı “Sahil Rüzgarı” Operasyonu Başlattı.

Mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçları; haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmaktır. Bu doğrultuda hareket eden suç örgütleri sistematik bir şekilde değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturmaktadır.

Bu kapsamda; yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde “Sahil Rüzgarı” kod adlı operasyon başlatıldı.

8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar neticesinde;

Antalya ilinde 32, Aydın ilinde 15, Balıkesir ilinde 25, İzmir ilinde 30, Mersin ilinde 19, Muğla ilinde 19, İstanbul ilinde 13 ve Adana illinde 18 şüpheli şahsa yönelik olmak üzere; yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan (yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama vb), suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 171 hedef şahsa yönelik 21.05.2021 tarihinde eş zamanlı planlı operasyonlar yapıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur