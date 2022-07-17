Emniyet'ten 'İstanbul'daki bir göletten kazlar çalındı' iddiasına ilişkin açıklama

İstanbul Bahçeşehir'de iki göçmen kadının Bahçeşehir Gölet Parkı'ndaki kazları çalarak poşetlerine attıkları öne sürüldü. Sosyal medyada 'Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri' isimli hesaptan yapılan paylaşımda, “Bahçeşehir Gölet Parkta bugün 2 Kaz, Suriyeli olduğunu anladığımız 2 kadın tarafından çantaya atıp götürüldü. Yanlarına gidip bırakmalarını söylememize rağmen dün akşam biz getirdik diyerek alıp gittiler" iddiasında bulunulmuştu.

Emniyet'ten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medyadaki Bahçeşehir Gölet'te, kadınların kazları çantasına koyup götürdüğü paylaşımlarla ilgili açıklama yaparak, “Kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine, kadınlar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır” denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

“17.07.2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında bazı sosyal medya platformlarında yer alan videolarda, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir parkta, 2 kadın şahsın gölette yüzen kazları çantalarına koyarak çaldıkları yönünde paylaşımlar yapılmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda parkın güvenliğinden sorumlu personeller ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmelerde kazların kadın şahıslara ait olduğu belirlenmiş, kazları gölete bırakmak isteyen şahıslara güvenlik görevlilerinin engel olması üzerine, şahıslar kazları tekrar yanlarına alarak parktan ayrıldıkları anlaşılmıştır.”