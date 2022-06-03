Emniyetten 'çocuk kaçırma' iddiaları hakkında açıklama

Bazı basın yayın organlarınında ve sosyal medyada yayınlanan çocuk kaçırma haberleri sonrası İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada araç plakası paylaşımı hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre emniyetin açıklamasında, "Konu ile ilgili site yöneticisi E.S. ile birlikte sosyal medya paylaşımını teyit etmeksizin site girişine asarak asılsız bilginin yayılmasına sebebiyet verdiği öğrenilen site yönetiminde görevli M.K. isimli şahıslar hakkında TCK 271. maddesi olan 'suç uydurma' suçundan adli işlem yapılmıştır" denildi.