Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemde sosyal medyada göçmenler üzerinden provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen hesaplarla ilgili olarak açıklama yaptı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Emniyet’ten 'Afgan ve Pakistanlı' hesaplarla ilgili açıklama
Emniyet, internetten elde edilen görüntülerle kendilerini yabancı uyruklu hesaplar gibi gösteren paylaşımları yapanlara yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu.
Haber Merkezi
Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemde sosyal medyada göçmenler üzerinden provokatif paylaşımlar yaptığı öne sürülen hesaplarla ilgili olarak açıklama yaptı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: