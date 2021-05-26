Emniyet'te yönetmelik değişikliği

İçişleri Bakanlığı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Buna göre, bir polis; eğitim aldığı branşa atandıktan sonra, branşından çıkarılırsa çevik kuvvette en fazla 6 yıl geçirecek. Önceki yönetmelikte, 10 yıllık süreden branşta geçirdiği kısım çıkarılarak personelin kalan yılları çevik kuvvette tamamlaması gerekiyordu.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğinde, hizmet öncesinde polis eğitim ve öğretim kurumlarında branşa aktarmaya esas özel alan eğitimi alan ve ilgili branşa atanan personel, bu branştan çıkarılması halinde çevik kuvvete gönderilecek. Ancak bu personelin çevik kuvvette geçireceği süre 6 yıl olacak.

ANKA’nın aktardığına göre, yönetmeliğin 15/A Maddesinin ikinci fıkrasındaki değişiklik şöyle:

ESKİ HALİ: (1) Hizmet öncesinde polis eğitim ve öğretim kurumlarında branşa aktarmaya esas özel alan eğitimi verilmesi halinde, eğitimi başarıyla bitiren ve eğitim sonu sınavda başarılı olup aday polis memuru olarak Emniyet Teşkilatı kadrolarına atanan personel, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın doğrudan eğitimlerine uygun branşlara aktarılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi hariç, 10 yıl süre ile branştan ayrılamaz. 10 yıl süre dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlar.”

YENİ HALİ: Birinci fıkrada belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi hariç, 10 yıl süre ile branştan ayrılamaz. 10 yıl süre dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlar. Ancak bu şekilde çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl süreyle çalışan personel 10 yıllık hizmet süresini tamamlamasa dahi genel hizmet kadrosuna aktarılır.