'Emniyet'te geçen hafta ilginç bir görevlendirme yapıldı'

T24 yazarı Tolga Şardan, geçtiğimiz hafta Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 'ilginç bir görevlendirme yapıldığını' söyledi.

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, - daha önce de Büyüteç'te bir çok kez gündeme gelmişti – 2019'da TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 'Menzil cemaatiyle bağlantılı hiçbir atamaya imza atmadığını, ortaya çıkarılması halinde görevde kalmayacağını' duyurmuştu" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Aynı Soylu; geçen hafta imzaladığı kararnameyle, kendisine bağlı müfettişlerin hazırladıkları raporda 'Menzil tarikatının köyüne gittiğini' itiraf eden polis müdürüne yeni görev verdi.

Soylu, itirafın sahibi Murat Esertürk'ü daha önce Yozgat Emniyet Müdürü yapmıştı. Şimdi ise kendi memleketi Trabzon'a il emniyet müdürü olarak görevlendirdi.

Böylece, asıl memleketi Of'a atadığı kaymakamın FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan Soylu, Menzilci olduğunu müfettişlere ifade eden polis müdürünü Trabzon'a görevlendirdi.

'Teşkilat içinde 'Menzil tarikatı daha da güçlendi' diye yorumlanıyor

Teşkilat içinde 'Menzil tarikatının daha da güçlendiği şeklinde' yorumlanan bu atama; atayana da, atanana da hayırlı olsun. Devletmiş, Cumhuriyet'miş, pek önemli değil nasılsa."