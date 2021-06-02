Emniyet’te 21 binden fazla polisin görev yeri değişti

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada; “Bu doğrultuda; 1’inci bölgeden 2’inci bölgeye (10.329) personelin, 2’inci bölgeden 1’inci bölgeye (10.845) personelin, 2’inci bölgeden 2’inci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır” denildi.

Ayrıca 1’inci bölgedeki (30.915), 2’inci bölgedeki (6.284) olmak üzere toplamda (37.199) personelin ise ipka talepleri kabul edildi.