Emniyet'in elindeki gizli bilgilerin sosyal medyadan sızdırılması skandalı Meclis'e taşındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı’na ait birçok gizli veri sosyal medya platformu X’teki @Markuswarheit adlı adresten paylaşıldı.

Hiç takipçisi olmayan ve sadece Emniyet’in gizli verilerini paylaşmak üzere açıldığı anlaşılan hesaptan 27 Mart 2026, 5 Nisan 2026 ve 6 Nisan 2026 tarihlerinde yapılan üç ayrı paylaşıma eklenen dosya uzantılarında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’na ait gizli veriler bulunuyor.

Paylaşılan dosyalarda Ankara’da bulunan organize suç örgütleri hakkında ayrıntılı bilgiler, Ankara’da kaç suç örgütünün bulunduğu, bu suç örgütlerinin kaçının aktif, kaçının pasif konumda bulunduğu, suç örgütlerinin örgütsel şemaları, suç örgütlerinin bağlantıları ve uzantıları gibi birçok bilgi yer alıyor.

Aynı paylaşımlarda Emniyet teşkilatındaki üst düzey görevlilerin Ankara’daki suç örgütleriyle ilgili hazırladığı gizli bilgi notları da ifşa ediliyor.

Emniyet’e ait gizli verileri paylaşan sosyal medya hesabının 20 gündür açık olduğuna dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Devlete ait gizli bilgileri paylaşan sosyal medya hesabının 20 gün boyunca aktif olmasının, devletin güvenliğine yönelik yüksek düzeyde risk oluşturduğuna dikkat çeken Kılınç, skandal durumla Ayhan Bora Kaplan davası arasında bağlantı olup olmadığını da sorguladı:

Gizli verilerin Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında yargılanan Emniyet görevlilerinin telefonlarından elde edildiği iddiası doğru ise Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koruması altında olan gizli verilerin Emniyet personelinin kişisel telefonlarında, görevleri nedeniyle edinilmiş gizli nitelikte bilgi ve belgelerin bulunması olağan bir uygulama mıdır?

Kılınç, 13 sorudan oluşan önergesinde İçişleri Bakanlığı'nın gizli verilerin korunması noktasında alması gereken önlemleri alıp almadığına dair birçok detayla ilgili de Bakan Çiftçi'den yanıt talep etti.