Emniyet ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı videoda "Breaking Bad Süleyman" dediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Kılıçdaroğlu için "Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

EGM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" denildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı 'Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yayımladığı videoda "Her türlü kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. ‘Getir, nereden getirirsen getir, kaynağını sormayacağım’ dediler ve bu kirli parayı yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar" demişti.