Emniyet: Provokatif paylaşımlarda bulunan 10 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, depremle ilgili ‘provokatif paylaşım’ yaptığı öne sürülen 10 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Haber Merkezi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra sosyal medyada ‘provokatif paylaşım’ yaptığını öne sürdüğü isimlerin peşine düştü.

Gözaltına alınan ve tutuklananların sayısı günlük olarak paylaşılmaya başlandı.

EGM, bugünkü açıklamasında "provokatif paylaşım yapan" 302 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, bunlardan 37'sinin gözaltına alındığını, 10'unun ise tutuklandığını duyurdu.

Açıklamada, depremzedelere yardım yapmak isteyenleri dolandırmaya yönelik açılan 29 internet sitesinin de kapatıldığı belirtildi.