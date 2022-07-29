Emniyet, Levent Göktaş adına açılan Twitter hesabını inceliyor

Necip Hablemitoğlu suikastı dosyasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. T24 yazarı Tolga Şardan'ın bugünkü yazısına göre bu arada firari konumdaki dosyanın önemli isimlerinden Levent Göktaş’ın adına açılan ve sonrasında kapatılan sosyal medya hesabıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü inceleme başlattı. Şardan'ın yazısından ilgili bölümler şöyle:

"Savcılık talimatıyla harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Dairesi, hesabın kimliğini ortaya koyabilecek. Böylelikle tarafları arasında büyük tartışma yaratan sosyal medya hesabının kime ya da kimlere ait olduğu gün ışığına çıkacak.

Göktaş’ın sırra kadem basmasıyla birlikte İstanbul’da kullandığı araç da adeta buhar oldu.

Göktaş’ın kullandığı kiralık araç en son Pendik’te MOBESE kameralarında görüldü. Aracın izi, Göktaş’ın 18 Haziran’da kayıplara karışmasının ardından bir daha kent genelinde herhangi bir kamera takibinde görülemedi.

Göktaş’ın kayboluşuyla birlikte aracın izinin sürülmesi halinde yeni ipucuna ulaşmak mümkün olabilirdi.

8 Haziran’dan bugüne kadar yaşananlara baktığımızda, elini kolunu sallayarak kaybolan Göktaş’ın aracının polisçe neden izinin sürülmediğini sorgulamanın da artık pek bir anlamı kalmadı sanıyorum!