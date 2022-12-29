Emniyet Gülşen konserini dron ile izleyecek

İzmir Emniyet Müdürlüğü yılbaşı gecesi açık alanlarda yapılacak kutlamalarda alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili açıklama yaptı.

Tedbirler kapsamında karadaki denetimlerin yanı sıra helikopter ve dron ile havadan, deniz araçlarıyla denizden de uygulama yapılacak. Otobüs durakları, vapur iskeleleri, metro ve tramvay istasyonların giriş-çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları için de özel tedbirler aldığını açıklayan emniyet, Gülşen’in sahne alacağı yılbaşı konserinin planlandığı Gündoğdu'da dron ile görüntü kaydı alacak. Kordon'a çıkan yollarda da trafik denetiminin yanı sıra asayiş kontrolü de yapılacak.