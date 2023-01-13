Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 'milletvekili adaylığı' iddialarına yanıt

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, milletvekili adayı olacağına ilişkin hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Aktaş, yazılı açıklamasında, milletvekilliği adaylığına hazırlandığı yönündeki iddialar üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu bildirdi.

İddiaların ortaya konduğu bir internet sitesindeki yazının maksatlı olarak kaleme alındığını belirten Aktaş, "Genel Müdürlük yapma şerefine nail olduğum Türk Polis Teşkilatımıza ve şahsıma yaklaşımı malul ve malum olan bir internet sitesi yazarı tarafından kaleme alınan yazı tümüyle maksatlıdır ve 178 yıllık şanlı maziye sahip Polis Teşkilatımız içinde fitne çıkarmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir" ifadelerini kullandı.

Aktaş, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bizleri hedef alan provokasyon girişimleri gibi bu iddialar da sayısız başarılara imza attığımız terörle ve suçla mücadelemizde bizleri asla durduramayacak ve geri döndüremeyecektir. Dün olduğu gibi bugün de görevimizin başındayız. Fitne amaçlı girişimleri püskürtmeye de kararlıyız." (AA)