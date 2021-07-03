Emniyet etkinlik yaptı, katılımcıları AKP seçti

5 Temmuz'da Antalya'nın Kepez ilçesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Kadın Acil Destek Uygulaması’ etkinliğine sadece AKP İl Kadın Kolları Başkanlığı aracılığı ile 200 kişinin dahil olacağı duyuruldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün basın davetinde, “İçişleri Bakanlığımızın katkıları ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün teknik imkan ve kapasitesi en üst düzeyde kullanılarak geliştirilen ‘Kadın Acil Destek Uygulaması’ kısacası ‘KADES’ ile yine İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projelerinin tanıtımı yapılacaktır” bilgilendirmesi yapıldı.