Emniyet: Etkinliğe katılımcı gibi gelenlerle düzenleyenler arasında kavga çıktı

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreterliği'nce, dün MHP kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in doğum günü için Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde anma etkinliği düzenledi. Etkinlik sırasında salona giren yaklaşık 50 kişilik grup ile programı düzenleyenlere saldırdı. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, 4 kişi yaralandı.
Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreterliğince anma etkinliğinin düzenleneceğinin Ankara Valiliğini bildirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: