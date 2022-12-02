Emniyet binasına otomobiliyle girmeye çalışan sürücü gözaltına alındı

Elazığ'da dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana gelen olaya göre binaya yaklaşan ve içeri girmeye çalışan bir otomobilin kimliği henüz belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymadı.

DHA'nın haberine göre, polis ekiplerince havaya ateş açıldı. Havaya açılan ateşin ardından otomobilini durdurup araçtan inen sürücü, gözaltına alındı.

Alkollü olan sürücünün kente yeni taşındığı için yolları bilmediğini, yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını iddia ettiği öğrenildi.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.