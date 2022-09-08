Emlakçılar kiraları 'borsa' gibi yükseltiyor iddiası: 70 yıllık daireye 22 bin TL kira talebi 

Üniversitelerin kayıt dönemi olması ve öğrencilerin ev arayışlarının hızlanmasıyla emlakçıların her bölgede taban fiyat belirlediği iddia edildi. Dairesini kiralayacak ev sahiplerinin de buna ikna edildiği belirtildi.

Sabah gazetesinin haberine göre; her bölgeye taban fiyat belirleyen emlakçılar, belirlenen oranın altındaki kira fiyatlarına izin vermiyor.

Ev sahibini arayıp 'ucuza veriyorsunuz' uyarısı yapılıyor

Ev sahibi kendi dairesi için online platformlara kiralık ilanı veriyor. Platformlarda ilanı gören emlakçılar ev sahiplerini arayıp, "Bu bölgenin kirası daha yüksek, siz ucuza veriyorsunuz. Biz evinizi daha yüksek fiyattan kiralarız" diyor.

Bölgedeki bütün emlakçılar ortak hareket ettiği için o fiyat referans fiyat oluyor. Ondan sonra da bütün evler emlakçının belirlediği fiyattan kiraya verilmeye başlanıyor.

Emlakçılar kiracılara da "Bölgede fiyatlar böyle, yapacağımız bir şey yok. Ev sahibi bu fiyatın altına verme diyor" diyor. İstanbul'un birçok bölgesinde benzer bir durumla karşılaşılıyor.

70 yıllık 2+1 daireye 22 bin TL kira talebi

Fiyatların son bir senede yüzde 300 arttığı Beşiktaş ilçesinde yapılan araştırmada, 70 yıllık bir apartman dairesinde 2+1 evin kirasındaki haftalık artış dikkat çekti.

Geçen hafta online emlak platformlarında yayımlanan ilanlarda kira bedeli 12 bin TL'ydi. Aradan bir hafta geçmeden evin kiralama fiyatı 22 bin TL'ye yükseltildi. Buna benzer durum bölgedeki başka bir apartmanda da yaşandı.

Habere göre, Alibeyköy'de 70 metrekare 2+1 evi 5 bin TL'ye ilana koyan ev sahibine ulaşan emlakçılar, "Bu bölgede kiralar 8.500 TL oldu. 5 bin lira çok düşük. Bu fiyata verip bölgenin değerini düşürmeyin. Biz kiralayalım" şeklinde ev sahibini ikna etti.

Bu durumu yaşayan ev sahipleri, "Evi düşük fiyattan vermişim, bölge fiyatları artmış. Emlakçı beni uyardı. Ben de kiralama işini kendisine verdim, o ilgilenecek" dedi.

Ev sahiplerinin ilanlarını siteden çektirip, kira fiyatını artırarak evi yeniden ilana çıkaran emlakçılar, bu yolla ceplerini de dolduruyor.

Kanunen bir aylık kira bedeli artı KDV oranında komisyon alması gereken emlakçılar buna da uymuyor. Birçok emlakçı kiracılardan iki aylık kira bedeli istiyor. Yani ne kadar çok ev sahibini yüksek kira bedeline ikna ederse o kadar komisyon kazanıyor.