Emir Tur, Dünya Kupası için Türkiye’den Katar’a götürdükleri şoförleri 14-15 saat çalıştırdı, işten attı

Katarlı şirket Elit Motors adına taşeronluk yapan Antalya merkezli Emir Tur, çalışmak üzere ülkemizden Katar’a 700 civarında şoför götürdü. İşçiler Katar’a vardıklarında hiç beklemedikleri koşullarla karşılaştıklarını dile getirdiler.

Günde ortalama 14-15 saat çalışan araç şoförleri, yemek ihtiyaçları karşılanmadığı için saatlerce aç kalarak çalıştıklarını, Katar’ın çalışanlar için çok pahalı olması nedeniyle firma karşılamadığı zamanlarda su dahi satın almakta zorlandıklarını aktardılar.

Dönüş uçak biletimi satın almadıkları için Türkiye’deki arkadaşlarımdan borç aldım

İnsani olmayan koşullarda ekmek parası için çalışmak zorunda kalan işçilerden biri, PE ağımıza ulaşarak yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Emir Tur tarafından Dünya Kupası’nda havalimanından 8 stada servis vermek için araç şoförü olarak kendim gibi 700 arkadaşımla birlikte Katar’a götürüldüm. Günde 14 saati bulan çalışma saatleri içerisinde çoğu zaman aç kalıyordum çünkü verilen yemek parası bir sandviç bile 200 TL olduğu için hiçbir şeye yetmiyordu. Olumsuz koşullara daha fazla dayanamıyordum, bizler sesimizi çıkarmaya başlayınca göz dağı vermek için ben de dahil bazı araç şoförlerini işten çıkardılar. Dönüş uçak biletimi satın almadıkları için Türkiye’deki arkadaşlarımdan borç olarak uçak biletimi kendim alıp ülkeme dönebildim. Orada bulunduğum süreçte Çalışma Bakanlığı’na ve Katarlı işverenlere ulaşmaya çalıştım fakat tamamen yasal olmayan bir biçimde oraya götürüldüğümü ve yasal olarak Katar’da çalışan olarak gözükmediğimi anladım. Bizi adeta köle taşır gibi Katar’a taşıdılar ve kötü koşullara maruz bıraktılar. Arkadaşlarımızın çoğu hala orada, ayrılırlarsa dönüş bileti alınmadığı bildikleri ve bilet çok pahalı olduğu için mecburen işlerinin bitmesini bekleyip sabrediyorlar. Yaşadıklarımızın duyulmasını ve gasp edilen tüm haklarımı istiyorum."

'Emir Tur’u uyarıyoruz: Patronların Ensesindeyiz olarak işçilere yaşattığınız tüm hak gasplarının takipçisiyiz'

Konuya ilişkin Patronların Ensesi'nden yapılan açıklamadaysa "Hakkını arayan işçilere karşı tehdit, işten çıkarma gibi sindirme yöntemlerine giden Emir Tur’u uyarıyoruz, Patronların Ensesindeyiz olarak işçilere yaşattığınız tüm hak gasplarının takipçisi olacak, işçilerin tüm haklarını alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." denildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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