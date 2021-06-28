Eminönü’nde depoda yangın

Eminönü’nde oyuncak deposunda yangın çıktı.

Haber Merkezi

İstanbul Tahtakale'de bulunan plastik oyuncak deposunda saat 12.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber

Dalaman'daki yangının etkileri sürüyor