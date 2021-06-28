İstanbul Tahtakale'de bulunan plastik oyuncak deposunda saat 12.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Eminönü’nde depoda yangın
Eminönü’nde oyuncak deposunda yangın çıktı.
Haber Merkezi
İstanbul Tahtakale'de bulunan plastik oyuncak deposunda saat 12.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.