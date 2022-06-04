Emine Erdoğan'la ilgili haberlere yayın yasağı

"Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ndeki Çevre Ajansı’na ilişkin haberlerin, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın talebi üzerine yayından çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Haziran 2022 tarihli kararıyla söz konusu haberlerin içerikten kaldırılmasına hükmedildiği berlirtildi.

Mahkeme kararında kaldırılan haberlerin "itibar zedeleyici" olduğu ve "kişilik haklarına haksız saldırıda bulunduğu" belirtilirken, Emine Erdoğan’ın "itibarını ve toplum nezdindeki saygınlığını zedelediği" savunuldu.