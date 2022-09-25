Emine Erdoğan’dan BirGün editörüne dava

Çevre Ajansı’na kıyıları özel şirketlere devretme yetkisi veren ve Emine Erdoğan’ın itibarını zedelediği gerekçesiyle haberlerine yayın yasağı getirilen kanun değişikliğine ilişkin haberler nedeniyle BirGün Gazetesi Editörü Gökay Başcan hakkında dava açıldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın şikâyeti üzerine açılan davada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başcan’ın ‘hakaret’ suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, haberin Emine Erdoğan’ın ‘onur, şeref ve saygınlığını zedelediği’ öne sürüldü. Başcan’ın ‘alenen hakaret suçu’ işlediği ileri sürülen iddianamede, “Kamu davası açılması için gereken yeterli şüpheyi oluşturmaya muktedir nitelikte delil elde edildiği, şüpheliye isnat edilen suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olması nedeni ile dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği ancak yürütülen uzlaştırma müzakereleri sonucunda uzlaşmanın sağlanamadığı anlaşılmakla, şüphelinin yargılanmasının mahkemenizce yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur” ifadeleri kullanıldı.

BirGün editörü Başcan hakkındaki iddianame İstanbul 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Erişim engeli haberine de engel

Emine Erdoğan’ın himayesindeki Çevre Ajansı Başkanlığı’na verilecek yetkiler hakkındaki habere erişim engeli getirilmesinin ardından bu kez de erişim engeli haberleri hakkında erişim engeli kararı verilmişti.

Emine Erdoğan’ın şikâyetçi olduğu kararda, 24 haber hakkında “İçeriklerin yayından çıkarılması” kararı verilmişti. Kararda yalnızca, “talebe konu URL adreslerinde aynı içerikle ilgili haberler yapıldığı, bu yönü ile taleple bulunanın kişilik hakkının ihlal edildiği kanaatine varıldığı” belirtilmekle yetinilmişti.