Emine Erdoğan Olena Zelenska ile Vahdettin Köşkü'nde buluştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmede Zelenska, Ukrayna’daki son gelişmeler yanı sıra kendi adıyla kurduğu vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Zelenska, eşi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ukrayna’ya verilen destekten dolayı teşekkür mektubunu Emine Erdoğan’a teslim etti.

Türkiye’nin bin 300 ailesiz Ukraynalı çocuğu misafir etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenska, yaklaşık 200 özel gereksinimli çocuğun da tahliye edilerek Türkiye’ye getirilmesi hususunda yardım talep etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliği ve diplomasi becerisiyle tahıl koridoru ve esir mübadelesinin gerçekleştiğini kaydeden Zelenska, özellikle tahıl koridorunun dünyayı büyük bir gıda krizinden kurtardığını vurguladı.

Savaş nedeniyle sağlık alanındaki ihtiyaçların arttığını belirten Zelenska, ambulans ve kuvöz temini konusunda Emine Erdoğan’dan destek istedi.

Emine Erdoğan ise, 'Bölgemizdeki yaklaşık yedi aydır devam eden savaştan dolayı üzüntü duyuyoruz. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını ümit ediyorum. Türkiye, barışın tesisi için yoğun gayretlerini sürdürecek' dedi.

Emine Erdoğan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını, diplomasi yoluyla sorunun çözüleceğine inandıklarını söyledi.

'Sıfır Atık Projesi'nin dünyada yaygınlaştırılması için geçen ay BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile imzaladıkları iyi niyet beyanı hakkında bilgi veren Emine Erdoğan, bazı devlet başkanı eşlerinin de bu belgeyi imzaladığını anlattı. Bunun üzerine Zelenska da iyi niyet beyanını imzaladı."