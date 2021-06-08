Emine Erdoğan müsilajı böyle açıkladı: Tabiata hükmedemeyeceğimizi göstermiştir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından Marmara'da görülen müsilaja ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, mesajında şöyle dedi:

"Günlerdir hepimizi derinden üzen Marmara’daki müsilaj olayı, tabiata hükmedemeyeceğimizi bir kez daha göstermiştir.

Bakanlığımızın, bilim insanları öncülüğünde hazırladığı eylem planının başarıya ulaşacağını ve Marmara Denizinin eski temiz günlerine döneceğini ümit ediyorum.

Unutmayalım, sanayi çevreye saygılı üretimle, belediyeler gerekli arıtma tesisleriyle, vatandaş olarak bizler de çevre dostu bir yaşamla, bu tür sorunların önüne kalıcı olarak geçebiliriz."