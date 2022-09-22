Emiliano Sala'nın uçak kazası öncesi ses kaydı yayınlandı

Ocak 2019'da Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'ten o dönem İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Cardiff City'ye 17 milyon euro karşılığında transfer olan ancak yeni takımına imza atmak için bindiği özel uçağın düşmesi sonrası hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın ölümünden 45 dakika önceki kayıtlar ortaya çıktı.

Arjantinli futbolcu son konuşmasında "Şu an parçalanıyor gibi görünen bir uçaktayım. Benden haber alamazsanız, birileri beni arar mı bilmiyorum, çünkü beni bulamazlar. Çok korkuyorum" dedi.

Emiliano Sala, 2018/19 sezonunun devre arasında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'tan o dönem İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'ye transfer oldu. Kulüplerin anlaşması sonucu yeni takımına katılmak için Fransa'dan Galler'e gitmesi gereken Sala, menajerinin ayarladığı özel uçağa bindi. 21 Ocak 2019 günü, Sala'nın tek başına bindiği The Piper Malibu model uçak Manş Denizi'ne düşmüş ve Arjantinli futbolcu 28 yaşında hayatını kaybetmişti.