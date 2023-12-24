EMEP'in yeni genel başkanı Seyit Aslan oldu

Emek Partisi'nin (EMEP) 10. Kongresi, “Barbarlık yenilecek, işçi sınıfı kazanacak, halklar kazanacak” sloganıyla Ankara'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde toplandı. Kongreye Urfa'dan Özak Tekstil işçileri, Antep'ten Şireci ve Akınel, Düzce'den Pekintaş, Gebze'den Corning, İzmir'den Agrobay işçileri de katıldı.

Eski DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Emek Partisi'nin 10. Kongresi'nde Genel Başkan oldu.

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre Genel Yönetim Kurulu (GYK) listesinde de şu isimler yer aldı:

Abdullah Levent Tüzel, Adile Doğan, Arzu Erkan, Çağlar Kazak, Elif Turgut, Ender Şiar Argın, Eren Öner, Erkan Sarıoğlu, Gürsoy Turan, Halil İmrek, Hüseyin Deniz Ortakçı, İhsan Çaralan, İskender Bayhan, İsmet Dursun, Nedim Köroğlu, Nuray Sancar, Orhan Kurul, Sedat Başkavak, Selma Gürkan, Sema Barbaros, Sevda Karaca, Sinancem Alikoç, Şengül Karadağ, Tuncay Sağıroğlu, Veli Doğan, Yakup Aslandoğan.

Seyit Aslan kongrede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanındaki ücret kavgalarının sorumluluklarıyla kuşanarak yolumuza devam ediyoruz. Emperyalistler arasında derinleşen çelişkiler ve sömürü koşullarının ağırlaştığı bir dönem içerisindeyiz. Tek adam döneminin planlı saldırıları başta işçi sınıfı olmak üzere bütün toplumsal kesimlere yönelik artırmaktadır. OVP ve 12. Kalkınma planı ve 2024 bütçesi işçi ve emekçilere dönük saldırıların parçası olarak devam ediyor. Seçimlerde baskı ve hileyle tekrar başkan olan tek adam gerici politikalarını yeniden tahkim etmeye devam ediyor. Yerel seçimler demokrasi mücadelesinin partimizin kazançlı çıkacağı bir süreç olmalıdır. Eğitimde özelleştirme ve gerici politikalar devam ediyor. Çocukların bir öğün ücretsiz yemek hakkı karşılanmıyor ama tarikat ve cemaatlere paralar akıtılıyor. Tek adam iktidarı söz konusu işçiler olunca TÜSİAD ve MÜSİAD'la birlikte hareket ediyorlar. Önümüzdeki dönem işten atmalar ve buna karşı mücadelelerle karşılayacağımız bir dönem olacak. Bütün toplumsal güçlere yönelik saldırıları püskürtecek tek güç işçi sınıfıdır. Onun için bütün gücümüzle işçi sınıfının örgütlenmesi ve sermaye karşısına dikilmeleri için sorumlulukla hareket edeceğiz. Partimiz bütün işçi ve emekçileri partimizin saflarında sermaye ve onun iktidarı olan tek adam yönetimine, emperyalist saldırganlığa karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Aydınlarımızı, yazarlarımızı, bilim insanlarımızı tiyatrocuları, basın emekçilerini ve bütün emekçileri işçi sınıfı etrafında birleşmeye ve işçi sınıfının iktidarını kurmaya çağırıyoruz."

Seyit Aslan kimdir?

2 Ocak 1964 yılında Sivas Zara’da doğan ve ilköğrenimine köy okulunda başlayan Aslan, dönemin koşulları nedeniyle liseyi bitirmeden çalışma hayatına başladı. 1979 yılından 2000 yılına kadar cam, metal, tekstil ve kimya iş kollarında çalıştı. 2002 yılında gıda iş kolunda çalışmaya başladı. İlk olarak Gıda-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanlığına, 2004 yılında ise Gıda-İş Genel Sekreterliğine seçildi. Üç dönem Gıda-İş Genel Sekreterliği görevini sürdürdükten sonra, Gıda-İş’in 29 Kasım 2015 tarihinde yapılan 32. Olağan Genel Kurulunda Gıda-İş Genel Başkanlığına seçildi. 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen Gıda-İş 33. Olağan Genel Kurulunda yeniden Gıda-İş Genel Başkanı seçilen Aslan, 14-16 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen DİSK 16. Genel Kurulunda DİSK Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. EMEP kurucu üyeleri arasında yer alan Aslan, kuruluşundan bu yana EMEP’te partisinin en alt organından Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine kadar çeşitli kademede görev aldı.