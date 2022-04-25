EMEP ve SOL Parti'den Gezi kararı sonrası açıklamalar

Gezi Davası'nda verilen hapis cezalarına tepkiler sürüyor.

SOL Parti'den alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, "Gezi kararı, yeni bir OHAL altında ülkenin kaderine el koyma girişiminin bir parçasıdır. #Başaramayacaklar Gezi'nin birleşik ve dayanışmacı mücadele anlayışıyla bu karanlığa son vereceğiz. #ZorbalarKalmazGider #GeziyiSavunuyoruz arkadaşlarımızın yanındayız!" ifadesini kullandı.

Emek Partisi'nden yapılan açıklamada ise "Gezi’de yargılanan arkadaşlarımıza verilen cezalar halk vicdanında yok hükmündedir. Tutuklama kararları iptal edilmeli, yargılananlar serbest kalmalıdır. Emek ve demokrasi güçlerini tüm illerde yan yana gelmeye, bu ceberut politikalara karşı birlikte ses çıkarmaya çağırıyoruz. Ayrıca 1 Mayıs meydanlarında toplanacak yüz binler tek adam yönetimine ve sermaye düzenine en iyi yanıt olacaktır. Birlikte Kazanacağız, Halk kazanacak!" denildi.