EMEP, SOL Parti, Halkevleri ve TKP'den Kaftancıoğlu açıklamaları

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına ilişkin EMEP, SOL Parti, Halkevleri ve TKP'den açıklama geldi.

SOL Parti: Verilen ceza kabul edilemez

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Tükenen ve yenilmeye mahkum olan AKP iktidarı, baskı, yasak ve zorbalıkla ayakta kalmanın yollarını arıyor. Kaçınılmaz siyasi mağlubiyetini tekeline aldığı hukuk ve devletin baskı güçlerini devreye sokarak engellemeye çalışıyor. Gezi davasının ardından şimdi de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ceza ve siyasi yasaklama kararı ancak bunun ifadesidir; kabul edilemez" denildi.

Açıklamada, "Bilin ki ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Baskı, yasak, zorbalık sökmeyecek. Kaybedeceksiniz, gideceksiniz!" ifadeleri kullanıldı.

Baskı, Yasak, Zorbalık Sökmeyecek

GİDECEKSİNİZ#CananKaftancıoğlu'na Verilen Ceza Kabul Edilemez pic.twitter.com/r4rWFB62PQ — SOL Parti (@solpartibilgi) May 12, 2022

EMEP: Bu hukuksuzluğa karşı dayanışma içinde olacağız

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezaları ve siyasi yasak kararı demokratik siyasete gözdağıdır. İktidar ülkeyi olağanüstü koşullarda seçime götürmek istiyor. Bu hukuksuzluğa karşı dayanışma içinde olacağız. Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir!" dedi.

CHP il Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezaları ve siyasi yasak kararı demokratik siyasete gözdağıdır. İktidar ülkeyi olağanüstü koşullarda seçime götürmek istiyor. Bu hukuksuzluğa karşı dayanışma içinde olacağız.@Canan_Kaftanci yalnız değildir! pic.twitter.com/DNVQmi073d — Ercüment Akdeniz (@ErcmentAkdeniz) May 12, 2022

Halkevleri: Mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz

Halkevleri tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın bir kısmı Yargıtay tarafından onandı.Onanan ceza Yürütme'nin Yargı üzerindeki baskısının, adaletsizliğin ve düşünce özgürlüğüne yönelik saldırının geldiği boyutu ortaya koymaktadır. Faşizme karşı mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz. Tek adam rejimi kaybedecek; özgürlük demokrasi ve adalet kazanacak. Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir" denildi.

Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) verilen cezanın bir kısmı Yargıtay tarafından onandı.Bu ceza Yürütme'nin Yargı üzerindeki baskısının, adaletsizliğin ve düşünce özgürlüğüne yönelik saldırının geldiği boyutu ortaya koymaktadır.Faşizme karşı mücadeleyi hep birlikte büyüteceğiz. pic.twitter.com/aZJg5pDz8f — Halkevleri (@Halkevleri) May 12, 2022

TKP: Bu halk sana boyun eğmez!

TKP'nin sosyal medya hesabından Canan Kaftancıoğlu etiketiyle "Katillere, hırsızlara, tecavüzcülere, ülkenin kaynaklarını yağmalayanlara dokunmayan iktidar kendisini eleştirenlere yargı yoluyla parmak sallamaya devam ediyor. Bir kez daha, daha güçlü ve hep birlikte söyleyelim: Bu halk sana boyun eğmez!" denildi.