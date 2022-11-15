Emeklilere Ocak'ta 'ek gösterge' zammı geliyor

Ocak ayında kamu emekçilerinin ve emeklilerinin maaşlarına yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacakken, bir artış da yeni ek göstergelerle gelecek. Yeni ek göstergeler memurların maaşlarında artış getirse de en büyük etkiyi emekli aylıklarında gösterecek.

Düzenleme yasalaştığında, 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 3600 ek göstergeye çıkmasıyla bin 234 ile bin 391 lira arasında bir artış olacağı duyurulmuştu. Temmuz'da yürürlüğe giren memur maaş katsayısına göre ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli aylığında bin 749 ile bin 971 lira arasında yükseliş getirecek.

7 bin 973 TL'den 9 bin 722 TL'ye yükselecek

Takvim'den Çığıl Ön Yener'in haberine göre birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin emekli aylığı mevcut maaş katsayısıyla 7 bin 973 lirayken, 3600 ek gösterge ile 9 bin 722 liraya yükselecek.

2200 ek göstergeli hemşire ve din görevlilerinin de mevcut maaş katsayısıyla 7 bin 751 lira olan emekli aylığı 3600 ek gösterge ile 9 bin 722 liraya çıkacak.

Yine açlık sınırı

Ancak söz konusu miktarlar ve artış, açlık sınırının şimdiden 8 bin liraya dayandığı, yoksulluk sınırının ise 24 bin liraya ulaştığı bir tabloda milyonlarca emekliyi yine açlık sınırının altında bırakacak.

Ek gösterge 15 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

Ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarında yaşanacak yükseliş mevcutta emekli olan devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak. Ancak ikramiyede durum farklı.

Kanuna göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, bu tarihten sonra emeklilik dilekçesini veren, ikramiyedeki artıştan yararlanabilecek.

Ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması mevcut katsayıya göre 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli ikramiyesinde 63 bin 51 ile 71 bin 57 lira arasında yükseliş getirecek.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre mevcut ek gösterge- yeni ek gösterge – mevcut emekli maaşı – mevcut ikramiye – yeni ek gösterge ile emekli maaşı ve yeni ek gösterge ile ikramiye şu şekilde olacak: