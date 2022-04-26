Emeklilerden eylem: 'Geçinemiyoruz, hükümet istifa!'

İzmir Konak'taki Sosyal Güvenlik Kurumu önünde toplanan DİSK'e bağlı Emekli Sen İzmir Şubesi üyeleri eylem yaptı.

Yol üzerine sofra kurup ekmek zeytin yiyen emekliler, bir tencere içerisine de "zam", "zulüm, işkence", "enflasyon" yazılı kağıtlarla sardıkları taşları koydu. "İşte emeklinin sofrası bu, geçinemiyoruz, taş kaynatıyoruz" diyen emekliler, "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Hükümet istifa" sloganları attı.

DİSK Emekli Sen İzmir Şube Başkanı Hüseyin Kaynak, bir emekliye gelen faturaları göstererek, "Doğalgaz 850 lira, elektrik 200 küsur lira, su da ona yakın bir para. Ev kirası 3 bin-3 bin 500 lira. Emekliye verilen maaş 2 bin 500 lira. Onun altında alanlar da var. Benimki 3 bin 200 lira. 4-5 bin lira olanlar da var. Bu para ile emeklinin hayatını idame ettirmesi mümkün mü" dedi.

Kaynak'ın okuduğu basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kendi soframızdan her gün bir dilim ekmeğin nasıl eksildiğini deneyimliyoruz. Bir kez daha görüyoruz ki aynı gemide değiliz. Sermaye ve yüzü her daim sermayeye dönük iktidar ile bu ülkenin işçileri, emekçileri, emeklileri, gençleri aynı gemide değil. ‘İşçileri enflasyona ezdirmedik’ diyenler, işçilerin maaşlarına, daha ceplerine girmeden el koyuyor. Elektrikten suya, doğal gazdan ulaşıma en temel kamu hizmetlerine gelen zamlar işçileri, emekçileri, emeklileri sefalete sürüklemeye, açlığa ve yoksulluğa mahkum etmeye devam ediyor. Gıda enflasyonu halkı bir dilim ekmeğe muhtaç hale getirirken saraydan ‘manda yoğurdu ve kestane balı tüketin’ tavsiyesi yapılıyor. Bu iktidar, bu halkla alay ediyor. 2018 yılında, yılda iki kez verilmeye başlanan ve bu yıl da 1100 TL olarak verilmeye devam edilecek emekli ikramiyelerinin bu ekonomik koşullarda anlamını yitirdiği aşikar. Bu ikramiyenin asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde güncellenmesi gerekiyor."

'Hükümete hakkımızı helal etmiyoruz'

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir yurttaş, "Bu hükümet işçiyi, memuru, emekliyi, köylüyü görmüyor. Sadece sermayeye yağdırarak işi götürmek istiyor. Bize verdikleri bin 100 lira, 4 sene önce verilen ikramiye. O zaman onunla orta halli bir hayvan alınabiliyordu ya da alışveriş yapılabiliyordu. Bu bin 100 liranın alım gücü şu an 200 lira. Hakkımızı emekliler olarak bu hükümete helal etmiyoruz" diye konuştu.

Bir diğer emekli yurttaş ise 13 milyon emeklinin 8 milyonunun açlık sınırının altında olduğunu, kalanın da yoksulluk çektiğini belirterek "Emekliler, artık tek başına aile hayatını sürdüremez durumda. Çocuklarının yanına taşınıyorlar. Eğer birikimi varsa da çocuklar onun yanına taşınıyor" dedi.

Bir emekli kadın ise hekimin yazdığı ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödemediği ilacını alabilmek için emekli ikramiyesini kullanacağını söyledi.