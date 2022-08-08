Emekliler bir araya geldi: '13 milyon emekli için yaşam işkenceye dönüştü'

Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu öncülüğünde bir araya gelen emekliler, taleplerini dile getirdi. Promosyon tutarının azami ölçülere çekilmesini ve her yıl düzenli olarak en az enflasyon oranında artırılmasını talep eden emekliler, ocak ayı gelmeden aylıklarında iyileştirilme yapılmasını ve sendikal haklarının da güvence altına alınmasını istedi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu Dönem Sözcüsü İsmail Tutoğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Ülkemiz ekonomisinde var olan olumsuz gidiş; işçi, memur ve esnaf emeklileri olarak bizlerin yaşam koşullarını her geçen gün daha da zorlaştırmaktadır. Halkımızın, özellikle de emeği ile geçinen çalışanların ve biz emeklilerin yaşamı ve geleceği açısından büyük bir üzüntü ve kaygı duymaktayız. Büyük bir inatla sürdürülen ve iktisat biliminin gerçeklerinden uzak bu ekonomik düzensizliğin yarattığı yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında açlık sınırının altında kalan emeklilik maaşları, sayıları 13 milyonu aşan biz emekliler için yaşam artık bir işkenceye dönmüş bulunmaktadır.

'İnsana değil paraya değer'

Emekliler olarak, hak ettiğimiz insanca yaşamanın gerektirdiği koşulların çok ötesinde kaldığımız bir gerçektir. Yıllardır uygulanan üretimi, üreticiyi ve emeği dışlayan serbest piyasa ekonomisinin amacı açıktır. İnsana değil paraya değer veren bu düzenin kazançlısı, paranın ticaretini yapan finans kuruluşları ve bankalardır. ‘Bankalardan bu sıkıntılı devrede daha yapıcı olmalarını bekliyoruz. Tarihlerinin en büyük kârını ediyorlar’ diyen TOBB Başkanı’nın bu sözleri, inatla ve ısrarla uygulanan bu ekonomi politikalarının sonucunu göstermektedir.

Hal böyle iken Türkiye Emekliler Derneği'nin araştırmasına göre, haziran ayı itibariyle Türkiye genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 milyon 718 bin esnaf emeklisi, 2 milyon 389 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon 722 bin kişi emekli aylığı almaktadır. Bu tablonun gösterdiği bir başka gerçek ise maaşlarını bankalardan alan 13 milyon 722 bin emeklinin bankaların müşterisi olduğudur. 13 milyon 722 bin emeklinin çok büyük bir bölümü 3 bin 500 TL ve üzerinde maaş almaktadır. Ortalama 3 bin 500 TL’den hesap yapılsa bile her ay 50 milyara yakın bir tutar bankalar tarafından kullanılmaktadır.

'En az enflasyon artışı kadar artış talep ediyoruz'

Biz emeklilerin pazarlık yaparcasına banka banka gezmekten kurtarılması ve promosyon süresi ve tutarı konusunda ortak bir karara ulaşılmasını, promosyon tutarının azami ölçülere çekilmesi ve promosyon uygulamasının her yıl en az enflasyon artışı kadar düzenli olarak artırılmasını talep ediyoruz." (ANKA)