'Emekliler bayram sofrası kuramayacak durumda'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, emekli maaşlarına yapılan enflasyon farkı zammı karşısında emeklinin alım gücündeki kayıp ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında sene başında 1500 TL olan en düşük emekli aylığının 2500 TL'ye yükseltildiğini söyleyen Ağbaba, bu yılın ilk 6 ayı dolmadan en düşük emekli aylığının yüzde 40 artışla 3500 TL’ye çıktığını hatırlattı.

'Alım gücü 2500 TL'lik aylığın gerisinde kaldı'

"En düşük emekli aylıkları son 6 ayda iki kez yükseltilmesine rağmen alım gücü olarak bir önceki emekli aylığı 2500 TL’nin altında kaldı" diyen Ağbaba, "Haziran ayı itibariyle resmi enflasyon yüzde 78’e gıda enflasyonu ise yüzde 93,9’a yükselirken, en düşük emekli aylığı emeklinin sofrasındaki kaybolan ürünleri geri getirmediği gibi aksine alım gücü olarak 2500 TL en düşük emekli aylığının gerisinde kaldı. Emekliler, bu bayramda torunlarına harçlık verme şurada dursun bayram sofrası dahi kuramayacak duruma geldi" ifadelerini kullandı.