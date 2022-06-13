Emekli yurttaş: Bizi bitirdiler gömdüler gittiler

Niğdeli emekli vatandaş, artan ev ve kira fiyatlarına tepki göstererek "Aldığımız 3 bin 500 lira maaş. Ev kirası var. Elektrik, suyu, doğalgazı nereden ödeyeceksin, geçimi nereden yapacaksın? Ben 72 yaşındayım böyle bir kriz hiç görmedim. Bu ne ya yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300... İnsaf biraz, yani bizi bitirdiler gömdüler gittiler" dedi.

Konut fiyatlarındaki fahiş artış hem vatandaşları hem de emlakçıları isyan ettirdi. Niğde’de emlakçılık yapan Kurtuluş Oğul, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

'Maliyetlerin düşürülmesi lazım'

"Emlak piyasasında çok hızlı bir artış var. Bunların genel sebepleri çimento, demir inşaat ile alakalı. Şu anda müteahhitlerin, maliyetlerden dolayı çok fazla yeni başladığı yerler yok. Bunun içinde konutlarda çok büyük sıkıntı var. İnsanlar konut bulup oturmakta bile zorlanıyorlar. Kiralık dairelerde de büyük sıkıntı var. Hepsi şu an bu yıl içinde iki katına çıkmış durumda bizim de satışlarımız yüzde 50 düşüşte.”

'Biz de direnmeye çalışıyoruz, ama çok zor'

Vatandaşın tepki gösterdiğini, piyasayı daha fazla para kazanmak için emlakçıların yükselttiğini düşündüğünü kaydeden Oğul, “Bizim elimizde olan bir şey yok. Dediğim gibi piyasadaki her şeyin artışından dolayı biz de maalesef bu şekilde direnmeye çalışıyoruz ama çok zor. Bunun en baştaki sebebi ülkenin ekonomisinin düzelmesi lazım. Yani ülkeye yabancı para girmesi lazım, bunun için konut fiyatlarını tavan fiyattan değil en dip fiyattan bunun için de maliyetlerinin düşürülmesi lazım. Ama bu son dönemlerde çok zor gözüküyor, o yüzden önümüzdeki sene ve bundan sonraki 2-3 yıl için zor” diye konuştu.

'Bizi bitirdiler gömdüler gittiler'

Niğdeli emekli bir vatandaş, "Aldığımız 3 bin 500 milyon (bin) maaş. 1 milyon (bin) ev kirası var. Elektriği, suyu doğalgazı nereden ödeyeceksin, geçimi nereden yapacaksın? Bunlar hep dert, siz hak verin bunlara. Ben 72 yaşındayım böyle bir kriz hiç görmedim. Bu ne ya yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300... İnsaf biraz, yani bizi bitirdiler gömdüler gittiler" dedi. (ANKA)

