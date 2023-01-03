Emekli ve memur zamları için gözler bugün açıklanacak enflasyonda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da duyuracak.

Memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına yapılacak zamlar enflasyon verilerinin açıklanmasıyla büyük ölçüde netleşecek.

Normalde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 2022 yılının Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanların aylıklarına ise 2022’nin Temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkı + 2023 yılı ilk yarısına ait yüzde 8 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacak.