Emekli ve memur zamları için gözler bugün açıklanacak enflasyonda

Devlet memuru ve emeklilerin maaşlarına alacakları zam, bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da duyuracak.

Memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına yapılacak zamlar enflasyon verilerinin açıklanmasıyla büyük ölçüde netleşecek. 

Normalde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları 2022 yılının Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.

Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emekli olanların aylıklarına ise 2022’nin Temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkı + 2023 yılı ilk yarısına ait yüzde 8 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacak.