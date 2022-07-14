Emekli uzman çavuş, kız arkadaşını silahla vurarak yaraladı

Aydın'da emekli uzman çavuş, birlikte yaşadığı kız arkadaşını silahla karnından vurarak ağır yaraladı. B.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, emekli uzman çavuş Ö.U. gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Aydın'da emekli uzman çavuş Ö.U. isimli erkek, kız arkadaşı B.İ'yi karnından vurarak ağır yaraladı.

Efeler ilçesinde meydana gelen olaya göre, emekli uzman çavuş Ö.U. birlikte yaşadığı kız arkadaşı B.İ'yi silahla karnından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırdı.

İHA'nın aktardığına göre, tedavi altına alınan B.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ö.U. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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