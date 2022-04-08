T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü köşe yazısında emekli polislerin özellikle 3600 ek gösterge, emniyette intiharlar ve uygulanan mobbing konusunda basın açıklaması yapacağını belirtti.
Tolga Şardan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Emekli polisler sokağa çıkıyor
Tolga Şardan, emekli polislerin pazar günü Ankara’da eylem yapacağını yazdı.
Haber Merkezi
T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü köşe yazısında emekli polislerin özellikle 3600 ek gösterge, emniyette intiharlar ve uygulanan mobbing konusunda basın açıklaması yapacağını belirtti.
Tolga Şardan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle: